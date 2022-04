BNXT League - Victoire pour Anvers, Alost et Limburg United, le Brussels s'incline

Anvers, en Elite Gold, Alost et Limburg United, en Elite Silver, se sont tous les trois imposés lors de la 9e journée de la phase transfrontalière de la BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basketball, vendredi.

En Elite Gold, Anvers l'a emporté 69-53 contre Den Bosch. Évoluant exceptionnellement au Sportpaleis au lieu de la Lotto Arena pour leur traditionnelle 'Night of the Giants', les Anversois s'étaient offerts une avance de six points au repos (39-33). Les Giants ont ensuite dû attendre le dernier quart-temps pour s'envoler au marquoir et assurer sa victoire. Niels Van den Eynde a terminé meilleur marqueur de la partie côté anversois avec 13 points. Au classement, Anvers reste 8e avec 27 points tandis que Den Bosch est 4e avec 29 unités. Samedi, Ostende reçoit Feyenoord, Malines accueille Zwolle, Mons affronte Groningue et Louvain sera opposé à Leiden. Les quatre rencontres débuteront à 20h30. En Elite Silver, Alost et Limburg United se sont tous les deux facilement imposés respectivement face à Basketball Academie Limburg (88-56) et Den Helder (113-66). Le Brussels, pour sa part, s'est incliné de justesse 90-91 face à Leeuwarden. Au classement, Limburg United est deuxième avec 29 points devant Alost troisième avec 27 points. Le Brussels est sixième avec 25 points. Samedi, Charleroi, déjà assuré de remporter l'Elite Silver, reçoit La Haye à 20h30. (Belga)