Des chercheurs belges décrivent 10 nouvelles espèces de poissons prédateurs du lac Édouard

Une équipe de recherche belge a décrit 10 nouvelles espèces de petits poissons prédateurs du lac Édouard, à la frontière entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda, a indiqué vendredi le Musée royal de l'Afrique centrale de Tervuren. Les espèces découvertes sont des cichlidés, petits poissons aux couleurs vives.

Constituant un groupe modèle pour la recherche sur l'évolution, ils sont d'un grand intérêt pour les scientifiques. En effet, "les espèces de ce groupe sont apparues plus rapidement que dans tout autre groupe de vertébrés", pointe le musée. Dans le cadre de son doctorat à l'Université de Louvain (KU Leuven), Nathan Vranken, a travaillé sur la description et la classification des cichlidés du lac Édouard. Il a, dans un premier temps, étudié les milliers de spécimens présents dans les collections du musée royal, même si la perte de leur couleur d'origine s'est avérée problématique. "Les couleurs sont importantes chez les cichlidés, surtout chez les mâles: c'est souvent la caractéristique qui nous permet de distinguer les espèces", explique Nathan Vranken. "Nous avons donc dû également collecter des poissons sur place." Parmi les spécimens étudiés en Afrique, le groupe des poissons prédateurs s'est révélé particulièrement riche en espèces. Alors que seules deux espèces de ce type étaient répertoriées, une observation a permis d'en distinguer douze. Une nouvelle étude génétique menée prochainement devrait permettre de saisir leurs différences génétiques. "Nous soupçonnions depuis longtemps que ce lac abrite une biodiversité de poissons extraordinaire", explique le directeur des recherches, Jos Snoeks. "Mais peu d'études de terrain ont été effectuées, la situation politique de la partie congolaise de la région étant instable depuis longtemps." Les grands lacs d'Afrique de l'Est sont peuplés de quelque 2.000 espèces de cichlidés et, dans le monde, une espèce de poisson sur vingt est rattachée à cette famille. (Belga)