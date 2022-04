Jumping CSI de Hagen - Dominique Hendrickx prend la deuxième place

Dominik Hendrick et son cheval Koriano van Klapscheut ont pris la deuxième place de l'épreuve de jumping quatre étoiles avec barrage à 1m60 qui se déroulait vendredi à Hagen, en Allemagne. Andres Vereecke s'est de nouveau classé dans le top 10 après avoir terminé deuxième de l'épreuve de vitesse à 1m45 la veille.

Vendredi, la victoire est revenue au duo suédois composé de Henrik Von Eckermann et Glamour Girl. Ils ont réalisé un parcours sans faute en 44.83. Grâce à ce temps, ils ont pu terminer devant Dominique Hendrickx et son hongre Koriano van Klapscheut, deuxièmes en 45.17. De son côté, Andres Vereecke a fait tomber une barre avec son étalon Kingston van Paemel et à dû se contenter de la neuvième place avec quatre points de pénalité et un chrono de 50.85. (Belga)