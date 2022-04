L'agence S&P relève la note de la Grèce d'un cran, à BB+

L'agence de notation S&P a relevé vendredi d'un cran la note de la dette souveraine à long terme de la Grèce, de BB à BB+, malgré la forte inflation et les perspectives de croissance dégradées par le conflit en Ukraine."Malgré un environnement extérieur plus tendu, le gouvernement (...) devrait faire de nouveaux progrès dans la mise en oeuvre des réformes structurelles et de la consolidation budgétaire, cimentant la trajectoire à la baisse de la dette par rapport au PIB", a salué S&P, qui a assorti cette note d'une perspective stable. (Belga)