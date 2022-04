Le trafic ferroviaire à Bruxelles perturbé à cause de personnes sur les voies

Des personnes sur les voies à Schaerbeek perturbaient vendredi soir la circulation des trains à Bruxelles, indique la SNCB.Les perturbations étaient constatées entre Bruxelles et Brussels Airport et entre Bruxelles et Louvain mais sur ce dernier tronçon, les trains circulent à nouveau normalement. (Belga)