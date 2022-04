Un après-midi nuageux mais sec ouvre le bal du week-end

Après une matinée entre éclaircies et passages nuageux vendredi, l'après-midi se drapera dans une nébulosité variable voire abondante. Le temps restera cependant sec sur la plupart des régions, selon le bulletin de la mi-journée de l'Institut royal météorologique (IRM).

Les maxima oscilleront entre 12°C sur les hauteurs de l'Ardenne et 17°C en plaine. Le vent sera généralement modéré. Les éclaircies se développeront en soirée et pendant la nuit. L'extrême sud du pays pourrait toutefois souffrir une ondée. Le mercure se figera entre 2°C en haute Ardenne et 11°C dans l'ouest. Le week-end s'ouvrira sur de belles éclaircies et un temps sec sur la plupart des régions. Samedi en cours de journée, la nébulosité augmentera partout ainsi que le risque d'averses locales, mais celles-ci seront plus probables sur l'ouest du pays. La mayonnaise prendra côté températures avec jusqu'à 20°C dans le centre, 15°C en Hautes Fagnes. Le vent sera modéré ou assez fort à la Côte, avec des rafales pouvant atteindre 50 km/h. Dimanche, nuages et éclaircies valseront avec élégance entre quelques gouttes possibles. Les températures maximales danseront autour de 11°C en Hautes Fagnes et 19°C dans le centre. (Belga)