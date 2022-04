ATP Barcelone - Carlos Alcaraz bat Stefanos Tsitsipas et file en demi-finale

Le prodige espagnol Carlos Alcaraz, 11e mondial, s'est qualifié pour les demi-finales du tournoi ATP 500 de Barcelone, joué sur terre battue et doté de 2.661.825 euros, en battant le Grec Stefanos Tsitsipas, 5e mondial et récent vainqueur du Masters 1000 de Monte-Carlo, 6-4, 5-7, 6-2.

Alcaraz, qui aura 19 ans le 5 mai, fera son entrée dans le Top 10 du classement ATP lundi. Il sera opposé au prochain tour à l'Australien Alex De Minaur (ATP 25), qui s'est défait du Britannique Cameron Norrie (ATP 10) 6-3, 5-7, 6-1. L'autre demi-finale, samedi, mettra aux prises l'Argentin Diego Schwartzman (ATP 15) à l'Espagnol Pablo Carreno Busta (ATP 19). En quarts, le premier a éliminé le Canadien Félix Auger-Aliassime (ATP 9) 3-6, 6-2, 6-3 et le second a battu le Norvégien Casper Ruud (ATP 7) 4-6, 7-6 (10/8), 6-3. À cause de la pluie tombée la veille, les joueurs ont disputé leur match du troisième tour ce vendredi avant d'enchaîner leur quart de finale. Ainsi, plus tôt dans la journée, Tsitsipas, tête de série N.1 du tournoi, s'était débarrassé du Bulgare Grigor Dimitrov (ATP 23) 6-1, 6-4 et Alcaraz avait écarté son compatriote Jaume Munar (ATP 101) 6-3, 6-3. (Belga)