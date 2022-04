Championnats de Belgique de natation - Deux titres supplémentaires pour Florine Gaspard

Florine Gaspard a remporté deux titres supplémentaires, sur 100m brasse et 50m libre, lors de la deuxième journée des championnats de Belgique de natation (grand bassin), samedi, au Wezenberg d'Anvers.

Après avoir gagné le 50m brasse vendredi, Gaspard (CNB) a dominé le 100m brasse en 1:08.17, un temps non loin de son record personnel (1:07.72). Elle a dicté sa loi sur 50m libre en 25.80, améliorant son chrono de référence (25.98). Valentine Dumont (NOC) s'est imposée sur 400m libre en 4:10.82, le quatrième chrono de la carrière de la détentrice du record national (4:09.41). La Namuroise avait remporté le 200m libre vendredi. Deux titres en deux jours, c'est aussi le bilan de Roos Vanotterdijk (DMB), victorieuse du 100m dos en 1:02.42 après le 100m papillon vendredi. Chez les messieurs, ils sont trois à avoir bissé leur succès de la veille: Lucas Henveaux (LGN) a ajouté le 400m libre, gagné en 3:51.99, au 200m libre; Stan Franckx (TRUST) s'est adjugé le 100m dos (56.89) après le 200m dos et Xander Hebb (ROSC) s'est offert le 200m quatre nages (2:06.87) après le 400m quatre nages. Dans les autres courses du jour, Jérôme Emo (LDV) s'est montré le plus rapide sur 50m libre (22.64). Noah De Schryver (ZNA), vainqueur du 100m brasse (1:02.94), et Liam Fourneau (CCM), gagnant du 200m papillon (2:04.72), complètent la liste des nageurs titrés samedi. Margot Van Heghe (FIRST), lauréate du 200m papillon (2:19.84), et Zinke Delcommune (KAZS), victorieuse du 200m quatre nages (2:17.66), en font de même dans les épreuves féminines. Les deux relais du jour, disputés sur 4x200m, ont été remportés par LGN (Emma Govaerts, Camille Henveaux, Ambre Franquinet et Grace Palmer) chez les dames en 8:29.18 et par le BRABO (Jesse De Smedt, Niels De Meyer, Zeno Kalogeropoulos et Noah Martens) en 7:50.95 chez les messieurs. (Belga)