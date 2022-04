Jupiler Pro League - Le Standard bat Virton en amical, partage entre Courtrai et Ostende

Pour plusieurs équipes de D1A et D1B, la saison est d'ores et déjà terminée mais celles-ci ne sont pas encore en vacances et certaines ont disputé des matches amicaux vendredi. Le Standard s'est notamment imposé 2-0 contre Virton, descendant de D1B.

Abdoul Tapsoba et Mathieu Cafaro ont donné un avantage rapide aux Liégeois qui avaient déjà fixé le score final à 2-0 après sept minutes de jeu. Dans le seul duel entre formations de D1A, Courtrai et Ostende ont partagé l'enjeu (0-0). Oud-Heverlee Louvain a également partagé face à Lommel, formation de D1B (1-1). Les buts ont été inscrits par Dylan Ouedraogo (OHL) et Koki Saito (Lommel). Waasland-Beveren s'est lui imposé 1-0 contre le Beerschot, relégué en D1B, grâce à un but contre son camp de Mohamed Amine Belhadj. (Belga)