L'abbaye de Brogne mise en vente à partir de 850.000 euros

Alors que rénover l'abbaye de Brogne pourrait coûter pas moins de 10 millions d'euros à la commune de Mettet, cette dernière se voit dans l'obligation de vendre. Le comité d'acquisition a fixé le prix de base pour la vente à 850.000 euros, rapporte L'Avenir samedi. Il ne reste plus qu'au conseil communal à se prononcer."La vente se fera sous forme d'enchères", commente le bourgmestre Yves Delforge dans les colonnes du quotidien. "Pour un service public, nous sommes obligés de vendre au plus offrant." La vente de ce bâtiment historique à Saint-Gérard sera conditionnée. L'acquéreur devra d'abord composer avec la brasserie de Brogne qui occupe une partie du lieu et possède un bail emphytéotique, sauf si ses responsables décident de quitter les lieux de leur plein gré. Le conseil communal se positionnera jeudi prochain concernant cette vente. (Belga)