Les Belges à l'étranger - Benfica et Jan Vertonghen perdent des plumes à domicile contre Famalicao, Mirallas battu

Benfica et Jan Vertonghen n'ont pu faire mieux que 0-0 sur leur pelouse contre Famalicao samedi soir dans leur duel comptant pour la 31e journée du championnat du Portugal. Les Aigles occupent la troisième place du classement avec 68 points et manquent l'occasion de revenir à trois longueurs du Sporting, deuxième avec 73 unités.

'Sterke Jan' était une nouvelle fois titulaire au sein de la défense lisboète et a disputé l'intégralité de la rencontre. Malgré l'entrée au jeu de l'ancien Gantois Roman Yaremchuk à la 57e minute de jeu, Benfica a été incapable de trouver l'ouverture dans cette rencontre. Un peu plus tôt dans l'après-midi, Kevin Mirallas, sur la pelouse pendant 77 minutes, et Moreirense se sont inclinés 1-0 sur le terrain de Portimonense. Le club de l'ancien Diable Rouge comptabilise 26 unités et occupe actuellement la seizième place, synonyme de barrage pour le maintien. (Belga)