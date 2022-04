Les personnes de la même famille ne pourront plus siéger ensemble au bureau de l'Open Vld

À l'Open Vld, les personnes ayant des liens familiaux entre elles ne pourront plus siéger ensemble au bureau du parti, a annoncé samedi le président Egbert Lachaert, à Gand, à l'ouverture du premier des quatre congrès que le parti organise dans le cadre de l'opération de renouvellement baptisée "Liberaal Vuur".

Préalablement au congrès proprement dit, un congrès statutaire a été organisé. Il y a été décidé, sur proposition des jeunes Vld, que les personnes ayant des liens familiaux ne pouvaient plus siéger ensemble au bureau du parti. Herman et Alexander De Croo, ainsi que Karel et Jean-Jacques De Gucht, entre autres, font actuellement partie de cette instance. "C'est quelque chose de nouveau. Nous avons un certain nombre de familles qui font aussi la force de notre parti, mais les jeunes ont voté des amendements révolutionnaires", a déclaré M. Lachaert. Par exemple, il a également été décidé que le bureau du parti devait être composé d'un nombre égal de mandataires et de non-mandataires et que le président des jeunes devait y avoir un siège avec droit de vote. (Belga)