Les troupes russes n'ont pas enregistré d'avancées majeures en 24 heures, selon Londres

Les troupes russes n'ont pas enregistré d'avancées majeures en Ukraine au cours des dernières 24 heures malgré une activité militaire accrue, a rapporté samedi matin le service de renseignement militaire britannique. Les contre-attaques de l'armée ukrainienne "continuent d'entraver les efforts russes".

En outre, le service de renseignement indique que les combats acharnés près de Marioupol se poursuivent, alors que la Russie affirme avoir pris la quasi-totalité de la ville. Cela retarderait le plan russe de conquête du Donbass. Les troupes russes ne contrôlent pas non plus les airs et les mers en raison de "l'efficacité" des défenses ukrainiennes. Selon l'état-major ukrainien, les troupes russes ont augmenté le nombre d'attaques dans la région du Donbass. "Vers Donetsk, l'ennemi mène des attaques sur toute la ligne de front", a-t-il déclaré. Selon Kiev, les plus grandes attaques russes visent la métropole de Shevherodonetsk dans la région de Lugansk. On signale également des attaques sur Roubijné, Popasna et Marïnka, qui auraient été repoussées. Il est aussi question d'attaques dans des zones plus au nord, dans la région de Kharkiv, et dans le sud. Ces informations n'ont pas été vérifiées de manière indépendante. (Belga)