Liège-Bastogne-Liège: Le dernier vainqueur Tadej Pogacar renonce à prendre le départ

Tadej Pogacar ne sera pas au départ de Liège-Bastogne-Liège (WorldTour) dimanche, a annoncé le Slovène sur les réseaux sociaux.

Tadej Pogacar avait quitté la Belgique après la Flèche Wallonne mercredi pour rentrer en Slovénie auprès de sa fiancée, endeuillée par la mort de sa maman. "Je ne serai pas au départ de Liège-Bastogne-Liège demain pour défendre mon titre", a écrit Tadej Pogacar, 23 ans, sur son compte Instagram samedi. "Ce furent des jours difficiles et je voudrais remercier tout le monde pour votre compréhension. Avec un remerciement spécial à Team Emirates et particulièrement à Mauro Gianetti et au président de l'équipe Matar pour leur soutien dans ces circonstances. À bientôt". C'est l'Américain Brandon McNulty, 24 ans, pour sa deuxième Doyenne, qui remplace Pogacar dans l'effectif de UAE Team Emirates. (Belga)