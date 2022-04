WTA Stuttgart - Iga Switaek défiera Aryna Sabalenka en finale

Iga Switaek s'est hissée en finale du tournoi WTA de Stuttgart, joué sur terre battue et doté de 757.900 dollars, samedi en Allemagne. La Polonaise, N.1 mondiale, s'est imposée en trois sets 6-7 (7/4), 6-4, 7-5 en 3h04 face à la Russe, sous bannière neutre, Liudmila Samsonova, 31e mondiale.

Swiatek, 20 ans, disputera la 8e finale de sa carrière sur le circuit et tentera de remporter un septiième titre , le quatrième cette année. En 2022, la Polonaise a déjà remporté les tournois de Doha, Indian Wells et Miami. Plus tôt samedi, Aryna Sabalenka avait décroché le premier ticket pour la finale. La Bélarusse, sous bannière neutre, 4e mondiale et tête de série N.3, avait pris la mesure 7-6 (7/5), 6-4 de l'Espagnole Paula Badosa (WTA 3/N.2) après 1h40 de jeu. Sabalenka, 23 ans, obtient une nouvelle occasion d'ajouter le tournoi de Stuttgart à un palmarès qui comprend 10 victoires sur le circuit WTA. Elle disputera sa première finale de la saison. (Belga)