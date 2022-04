ELECTION PRÉSIDENTIELLE EN FRANCE - Rééelection d'Emmanuel Macron: les instances européennes respirent

La réélection d'Emmanuel Macron à la présidence de la France a été saluée, dimanche soir, par les instances européennes. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen s'est ainsi réjouie, sur Twitter "de continuer l'excellente coopération" avec la France.Quant au président du Conseil européen, Charles Michel, il a lui aussi félicité le président réélu. "Chaleureux bravo cher @EmmanuelMacron. En cette période tourmentée, nous avons besoin d'une Europe solide et d'une France totalement engagée pour une Union européenne plus souveraine et plus stratégique", a-t-il écrit sur le même réseau social. "Nous pouvons compter sur la #France #5 ans de plus", y a-t-il ajouté "Félicitations", a pour sa part tweeté le chancelier allemand Olaf Scholz en français, avant de poursuivre en allemand : "Félicitations, cher président @EmmanuelMacron. Tes électeurs ont envoyé aujourd'hui un signal fort en faveur de l'Europe. Je me réjouis que nous poursuivions notre bonne collaboration !" Un avis partagé par le chef du gouvernement italien Mario Draghi qui a estimé dimanche que la victoire d'Emmanuel Macron à la présidentielle française représentait "une magnifique nouvelle pour toute l'Europe". "La victoire d'Emmanuel Macron à l'élection présidentielle française est une magnifique nouvelle pour toute l'Europe", a réagi M. Draghi dans un communiqué officiel. (Belga)