Invasion de l'Ukraine - Réunion entre Zelensky, Blinken et le ministre de la Défense américain à Kiev

Une rencontre entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky, le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken et le ministre américain de la Défense Lloyd Austin s'est tenue dimanche soir à Kiev, selon la présidence ukrainienne.

"Les Américains sont à Kiev aujourd'hui. Ils discutent en ce moment même avec le président", a déclaré, dans un entretien diffusé dans la soirée sur Youtube, un conseiller du président ukrainien, Oleksiï Arestovitch. Il s'agit de la première rencontre entre M. Zelensky et des représentants de l'administration américaine en Ukraine depuis le début de l'invasion russe le 24 février. "L'amitié et la collaboration entre l'Ukraine et les Etats-Unis sont plus fortes que jamais", s'est félicité sur Twitter Volodymyr Zelensky, sans donner plus de détails. Les discussions devaient porter notamment sur les livraisons d'armes américaines à l'Ukraine. M. Arestovitch a répété sur Youtube l'envie de Kiev de se voir livrer "des armes offensives": "Tant qu'on ne pourra pas contre-attaquer, il y aura un 'nouveau Boutcha' tous les jours", a-t-il lancé, faisant allusion à cette ville de la banlieue nord-ouest de Kiev devenue symbole des atrocités commises lors de l'occupation russe de la région au mois de mars. "Les représentants américains ne viendraient pas ici s'ils n'étaient pas prêts à donner (des armes)." Samedi, M. Zelensky s'était dit "reconnaissant" envers l'administration américaine pour l'aide apportée à l'Ukraine, même s'il avait réitéré vouloir obtenir "des armes encore plus lourdes et puissantes" pour faire face à l'armée russe. Oleksiï Arestovitch a par ailleurs indiqué dimanche soir que "les lignes de défense étaient sur le point de s'effondrer" à Marioupol, port du sud de l'Ukraine en grande partie sous contrôle de l'armée russe et où les derniers combattants ukrainiens sont retranchés, avec des civils, dans l'immense complexe métallurgique Azovstal. (Belga)