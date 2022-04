"L'armée russe rencontre une forte résistance dans le Donbass", selon Londres

L'armée russe se heurte à une forte résistance des troupes ukrainiennes dans le Donbass, selon le Royaume-Uni. Le ministère britannique de la défense a indiqué dimanche matin, dans sa mise à jour quotidienne des renseignements, que les troupes ukrainiennes avaient repoussé plusieurs attaques.

Les forces ukrainiennes auraient infligé des "dégâts considérables" à l'armée russe. Aucun autre détail n'a été livré. L'Ukraine elle-même indique avoir repoussé douze attaques russes dans le Donbass en 24 heures et avoir détruit, entre autres, quatre chars et cinq systèmes d'artillerie. Malgré la résistance, la Russie a réussi à gagner "un peu de terrain". Selon les Britanniques, l'efficacité de l'armée russe est probablement entravée par le mauvais moral des soldats et le temps limité pour réorganiser et réarmer les troupes des offensives précédentes. Ces informations n'ont pas pu être vérifiées de manière indépendante. (Belga)