Les Belges à l'étranger - L'AC Milan et Alexis Saelemaekers renversent la Lazio dans les arrêts de jeu

L'AC Mian s'est imposé dans les arrêts de jeu (1-2) sur le terrain de la Lazio pour la 34e journée du championnat d'Italie de football dimanche. Alexis Saelemaekers est monté au jeu à la 86e minute côté milanais.

La Lazio prenait le meilleur départ dans la partie et n'avait besoin que de quatre minutes pour ouvrir le score via Ciro Immobile. La réaction milanaise tombait après le repos via Olivier Giroud (50e). Alexis Saelemaekers faisait alors son entrée au jeu (86e) avant que Sandro Tonali n'offre la victoire aux Rossoneri dans le temps additionnel (90e+2). Avec cette victoire, l'AC Milan reprend la tête de la Serie A avec 74 points, deux de plus son voisin de l'Inter mais qui compte un match de retard. La Lazio reste elle sixième avec 56 points. (Belga)