Liège-Bastogne-Liège - Deux côtes cassées, fracture de l'omoplate et pneumothorax pour Julian Alaphilippe

Évacué en ambulance après sa lourde chute sur Liège-Bastogne-Liège dimanche, Julian Alaphilippe (Quick Step-Alpha Vinyl) souffre de deux côtes cassées, d'une fracture de l'omoplate et d'un pneumothorax, a confirmé le 'Wolfpack'. Également entraîné dans la chute, Ilan Van Wilder souffre lui d'une fracture de la mâchoire.

À 62 kilomètres de l'arrivée, Julian Alaphilippe a été la principale victime d'une chute massive. Le champion du monde est tombé dans un fossé et est resté longtemps immobile mais conscient. Son équipier Ilan Van Wilder "Son état est stable mais il doit rester en observation à l'hôpital", a écrit Quick Step-Alpha Vinyl dans son communiqué. Alaphilippe et Van Wilder seront tous les deux transportés en ambulance à l'hôpital d'Herentals où ils passeront des examens supplémentaires et seront pris en charge. (Belga)