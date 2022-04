PGA Tour - Zurich Classic of New Orleans: classement après le 3e tour

Le classement après le 3e tour du Zurich Classic of New Orleans (8.3 millions de dollars), samedi, sur le parcours TPC Louisiana à Avondale:1. P. Cantlay/X. Schauffele (USA) 187=59-68-60 -29; 2. G. Higgo/B. Grace (AfS) 192=64-65-63; 3. B. Horschel/S. Burns (USA) 193=62-68-63, J. Scriviner/J. Day (Aus) 193=65-65-63, A. Rai (Ang)/D. Lipsky (USA) 193=61-67-65; 6. C. Tringale/W. Clark (USA) 194=62-67-65; 7. M. Hubard/R. Brehm (USA) 196=65-69-62, D. Wu/J. Lower (USA) 196=64-69-63; 9. S. Lowry (Irl)/I. Poulter (Ang) 197=64-69-64, H. Varner/B. Watson (USA) 197=62-71-64, T. Moore/M. NeSmith (USA) 197=60-73-64, R. Knox (Eco)/B. Stuard (USA) 197=63-70-64, D. Redman/S. Ryder (USA) 197=61-67-69 (Belga)