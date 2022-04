Plus de 30.000 participants aux 10 Miles d'Anvers

Quelque 30.500 coureurs ont pris part dimanche à la 36e édition des 10 Miles d'Anvers. L'événement s'est déroulé sans incidents, confirme la police locale.

Trois courses étaient au programme, l'une à l'attention des enfants (Kids Run), une course courte (Short Run), et les 10 Miles proprement dit (soit 16 kilomètres). Cette dernière a rassemblé 25.000 participants. Outre les coureurs, quelque 60.000 supporters sont venus les encourager tout le long du parcours. Avec un temps sec et une température de 18 degrés, la météo était idéale pour s'adonner à la course à pied. "Tout s'est bien passé. Il y avait beaucoup de monde, mais c'est resté agréable partout", a expliqué Wouter Bruyns, de la police anversoise. (Belga)