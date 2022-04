Tunisia Desert Challenge - Le motard français Matthieu de Saint-Exupéry perd la vie lors de la 3e étape

Le motard français Matthieu de Saint-Exupéry (KTM) a perdu la vie lors de la 3e étape de l'épreuve de ralye-raid Tunisia Desert Challenge.

À 144 km de l'arrivée de l'étape longue de 350 km autour de Matous, De Saint-Exupéry a connu des problèmes mécaniques et a été frappé par la chaleur. Après un appel d'urgence, les services médicaux d'urgence de l'organisation sont arrivés rapidement par hélicoptère, mais aucune aide n'a pu être apportée. Une minute de silence sera respectée dans le bivouac dimanche soir et la quatrième étape entre Kambout et Ksar Ghilane a été raccourcie. (Belga)