Les quatre membres d'une mission privée quittent la Station spatiale internationale

La première mission spatiale entièrement privée à s'être rendue dans la Station spatiale internationale, composée de trois hommes d'affaires et d'un ancien astronaute de la Nasa, a quitté dans la nuit de dimanche à lundi le laboratoire volant où ils ont passé plus de deux semaines, direction la Terre.Une capsule de SpaceX s'est désamarrée de la station spatiale (ISS) à 21H10 heure de la côte Est américaine, pour entamer le voyage retour. Elle doit amerrir au large des côtes de Floride lundi vers 13H00. Les quatre hommes - trois clients ayant payé des dizaines de millions de dollars chacun, et l'ancien astronaute hispano-américain Michael Lopez-Alegria - ne devaient initialement passer que huit jours dans l'ISS. Mais leur départ a dû être plusieurs fois repoussé pour cause de mauvaises conditions météo. L'Américain Larry Connor, à la tête d'une société immobilière, le Canadien Mark Pathy, patron d'une société d'investissement, et l'ex-pilote israélien Eytan Stibbe, co-fondateur d'un fonds d'investissement, avaient décollé le 8 avril depuis la Floride. Ils étaient arrivés dans l'ISS le lendemain. A bord, ils ont réalisé toute une série d'expériences, en partenariat avec des centres de recherche. Celles-ci portaient sur le vieillissement ou encore la santé cardiaque. Ils ont également pu essayer un casque enregistrant les performances cognitives en apesanteur, selon le journal de bord de la Station, publié sur un blog de la Nasa. La mission a été baptisée Ax-1, et c'est l'entreprise Axiom Space qui a fait office d'agence de voyage spatial: elle a acheté à SpaceX le moyen de transport, et rétribué la Nasa pour l'utilisation de sa station. La Nasa a déjà formellement approuvé le principe d'une deuxième mission, Ax-2. (Belga)