Météo - Retour des averses ce lundi

Le temps sera d'abord encore souvent sec avec des éclaircies lundi matin, selon les prévisions de l'IRM. A partir du nord, il deviendra ensuite partiellement à très nuageux avec des averses. Les plus intenses sont attendues sur le nord et l'est du pays, avec un léger risque d'orage. Il fera plus frais avec des maxima autour de 13 ou 14 degrés dans le centre et qui ne dépasseront pas 9 degrés sur le relief. Le vent sera faible à modéré de nord à nord-est.Ce soir, des averses sont encore prévues. Pendant la nuit de lundi à mardi, le temps restera variable avec par endroits encore quelques pluies ou quelques averses. De la brume ou du brouillard sera possible sur les hauteurs ardennaises. Les minima oscilleront entre 4 et 8 degrés, sous un vent faible à modéré de secteur nord. (Belga)