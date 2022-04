Semaine Olympique de Hyères - Emma Plasschaert 4e après la première journée en ILCA 6

Emma Plasschaert a pointé en 4e position à l'issue de la première journée de la Semaine olympique française de voile à Hyères Toulon lundi en classe ILCA 6 (ex-Laser).

La championne du monde, numéro 1 mondiale et 4e aux JO de Tokyo, a terminé aux 6e et 7e place lors des deux régates de la journée. Avec 13 points, l'Ostendaise, 28 ans, est devancée par la Polonaise Agata Barwinska (10 points), la Néerlandaise Maxime Jonker (12 points) et la Canadienne Sarah Douglas (13 points). A partir de quatre régates, le moins bon résultat n'est pas comptabilisé. Chez les messieurs en ILCA 7, si l'Australien Matt Wearn (3 pts) occupe la tête, les Belges sont nettement plus loin. Wannes Van Lear est 48e avec 36 points (22e et 14e) et William De Smet 55e avec 41 points (6e et 35e). Dix régates sont au programme jusqu'à vendredi avant la course aux médailles samedi qui rassemble les dix premiers et où les points sont doublés. En 49er FX, Isaura Maenhaut et Anouk Geurts occupent la 6e place après des places 7 et 2 dans les deux premières régates et un total de 9 points. Les Suédoises Vilma Bobeck et Rebecca Netzler sont en tête avec deux points après avoir remporté les deux régates du jour. En 49er sont aussi engagés deux bateaux belges. Yannick Lefebvre et Tom Pelsmaekers sont 20es avec 32 points après trois régates (13e, 10e, 9e) alors que les jeunes Arthur De Jonghe et Jan Heuninck pointent en 48e position avec 71 unités (22e, DNF, 18e). Les Polonais Dominik Buksak et Szymon Wierzbicki sont en tête avec 5 points (3e, 1er et 1er) Quinze régates sont au programme jusqu'à vendredi avant la course aux médailles samedi. (Belga)