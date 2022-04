Temps variable ponctué de quelques averses

Le temps sera variable lundi après-midi avec quelques éclaircies, des périodes très nuageuses et des averses, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima oscilleront entre 9°C en Hautes Fagnes et 14°C dans le centre ou en Lorraine belge.

La matinée de mardi sera elle aussi rythmée par une alternance de pluies ou d'averses sur la moitié est du pays, d'éclaircies et de champs de nuages bas. Le temps deviendra ensuite sec, avec des éclaircies régulières en Basse et Moyenne Belgique. Au sud du sillon Sambre et Meuse, le ciel sera en revanche plutôt changeant avec quelques averses jusqu'en soirée. Les maxima seront compris entre 8°C en Hautes Fagnes et 15 à 17°C dans le centre. Mercredi matin, de larges éclaircies s'étendront sur de nombreuses régions, bien qu'en Ardenne et au littoral, des nuages bas pourront se former. L'après-midi, nuages et éclaircies se succèderont tour à tour sur toutes les régions et le temps restera souvent sec. Les maxima atteindront 12°C à la mer ou en Hautes Fagnes et 16 à 17°C sur le centre. (Belga)