WTA Madrid - Kirsten Flipkens peut reprendre la compétition en double

Kirsten Flipkens va pouvoir reprendre le chemin des courts et disputera le double au tournoi WTA 1000 de Madrid cette semaine, une épreuve sur terre battue dotée de 6.575.560 dollars. La joueuse campinoise a reçu le feu vert médical, a-t-elle annoncé elle-même sur les réseaux sociaux lundi soir.

Après avoir contracté le covid à son retour de Miami fin du mois dernier et s'être sentie "assez malade", Kristen Flipkens, 36 ans, 302e mondiale, avait dû déclarer forfait pour le tournoi d'Istanbul la semaine dernière et après deux semaines de repos, "j'ai dû faire un check-up avec mon cardiologue et des tests sanguins avec mon médecin sportif la semaine dernière avant d'avoir le feu vert pour m'entraîner et jouer intensivement à nouveau", a écrit Kirsten Flipkens. "J'ai eu le feu vert et je me reconstruis à nouveau lentement et je jouerai le double à Madrid cette semaine". Le tournoi débutera jeudi avec le tableau final. Mardi, Greet Minnen (WTA 79) entamera les qualifications avec un premier tour contre la Française Chloé Paquet (WTA 101) et tentera de rejoindre le tableau final où sont prévues en principe Elise Mertens (WTA 28) et Alison Van Uytvanck (WTA 59). (Belga)