Côte d'Ivoire: heurts entre forces de l'ordre et étudiants à Bouaké, plusieurs blessés

Les forces de l'ordre ont dispersé mardi à coups de gaz lacrymogène des étudiants en grève sur le campus de Bouaké, au centre de la Côte d'Ivoire, a constaté sur place l'AFP, dans des heurts qui ont fait plusieurs blessés.Des étudiants de l'université sont en grève depuis lundi pour réclamer de meilleures conditions d'étude et notamment la possibilité de passer leurs examens ailleurs qu'à Abidjan, la principale ville du pays, à plus de 300 km. "Il y a eu 22 étudiants interpellés qui ont été déférés devant le parquet et à ma connaissance, il n'y a qu'un blessé à leur niveau", a indiqué à l'AFP une source policière ayant requis l'anonymat, qui précise qu'un gendarme et un capitaine de police ont aussi été blessés. "Nous avons enregistré au moins 50 blessés", a de son côté affirmé Jacob Ouattara, secrétaire général du Comité des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Ce dernier assure que les forces de l'ordre ont "saccagé des chambres d'étudiants". "Aucune chambre d'étudiant n'a été vandalisée comme ils veulent le faire croire. Les caméras de surveillance sont là pour en attester", a répondu la source policière. (Belga)