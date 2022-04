La finale dames de la Coupe de Belgique entre Standard et Anderlecht à Malines le 14 mai

La finale de la Coupe de Belgique de football féminin se jouera dans le stade de Malines, a officialisé la fédération belge de football lundi.

Le Clasico entre Anderlecht et le Standard se tiendra le 14 mai à 18h00 à l'AFAS Stadion de Malines en clôture de la saison. Ces deux formations en auront terminé le 7 mai avec les playoffs 1 pour le titre en Scooore Super League. Anderlecht s'est imposé à deux reprises en phase régulière contre les Liégeoises. En playoffs 1, le Standard a remporté le premier duel (1-0) le 12 mars, mais les Mauves ont ensuite gagné vendredi dernier (2-0) lors de la 7e journée et ne sont plus qu'à un point du titre. En demi-finale de la Coupe de Belgique en janvier, le Standard s'était débarrassé de Gand 0-8. Anderlecht s'était qualifié pour la finale en s'imposant 4 à 0 face au Club de Bruges. Les deux dernières éditions de la Coupe de Belgique ont été annulées en raison de la crise sanitaire. Le dernier vainqueur, en 2019, est La Gantoise. En championnat, Anderlecht n'est donc plus qu'à un point du titre, le 9e de son histoire et le 5e de suite. Au classement, les joueuses de Johan Walem - qui ne sera plus l'entraîneur la saison prochaine - comptent 38 points, huit de plus qu'Oud-Heverlee Louvain, deuxième. Si les Bruxelloises ne s'inclinent pas mercredi contre OHL, elles seront sacrées. Le Standard est 3e avec 25 points. (Belga)