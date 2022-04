Tour de Romandie - Hayter heureux après sa première victoire WorldTour : "Une belle manière de revenir"

Ethan Hayter a signé mardi la première victoire de sa carrière sur le circuit WorldTour lors du prologue du Tour de Romandie. "Les prochains jours pourraient très bien me convenir aussi", a commenté le jeune Britannique de 23 ans.

Avec un temps de 5:52 et une vitesse moyenne de plus de 52 km/h, Hayter a terminé le contre-la-montre avec quatre secondes de moins que son ancien coéquipier australien, Rohan Dennis. Tous les autres coureurs ont couru au moins dix secondes de plus que Hayter alors que le circuit n'était long que de 5,12 km. "C'est vraiment magnifique. J'ai connu quelques déceptions cette saison, ce qui m'a valu de prendre une pause pour m'entraîner dur. Revenir comme ça sur le circuit, c'est vraiment super », s'est réjoui Hayter. "Je savais que ce contre-la-montre me conviendrait. J'ai pensé : je donne tout et si ça marche, ça marche. Avec l'équipe, on essaiera de continuer à gagner cette semaine : on vise les étapes et le classement général." Pour une éventuelle victoire au classement général, Hayter évoquait son coéquipier et compatriote, le tenant du titre Geraint Thomas. " 'G' a également réalisé un bon contre-la-montre (4e à 10 secondes, ndlr). Ça augure de bonnes choses pour le week-end (où sont programmées les étapes de montagne les plus difficiles). Nous avons différentes options, je suis curieux de savoir comment tout ça va se dérouler." Il s'agissait de la deuxième victoire de la saison pour Hayter, 23 ans, après la deuxième étape de la Italian Coppi & Bartali Cycling Week, la 12e de sa carrière. (Belga)