Bruxelles propose de suspendre toute taxe et limitation sur les importations ukrainiennes

La Commission européenne a indiqué mercredi proposer de suspendre pour une durée d'un an tous les droits à l'importation sur les produits ukrainiens exportés vers l'UE. Parallèlement, l'UE pourrait suspendre pour la même période des barrières et taxes antidumping qui subsistent sur certains produits en acier venus d'Ukraine.

La proposition faite mercredi par l'exécutif européen doit encore passer par le Parlement et le Conseil (Etats membres). La Commission voit ces mesures comme une manière additionnelle de soutenir l'Ukraine face à l'invasion russe, en assurant à ses produits un accès sans limites au marché européen ("zéro tarifs, zéro quota"), de quoi soutenir son économie qui souffre grandement de la guerre. Il s'agirait d'un "geste sans précédent de soutien à un pays en guerre", communique la Commission mercredi. Maintenir le fonctionnement de l'économie ukrainienne "est crucial aussi bien pour l'aider à gagner cette guerre que pour qu'elle se redresse après", commente via communiqué le commissaire au Commerce, Valdis Dombrovskis. "Ces mesures aideront directement les producteurs et exportateurs ukrainiens". En vertu de l'accord de libre-échange qui est appliqué depuis 2016 entre Ukraine et UE, les deux partenaires ont déjà éliminé la majorité des droits de douane qui pesaient sur les échanges de biens dans les deux sens. Pour certaines marchandises, on est cependant encore dans une période de transition avant abandon complet des droits de douane. Selon les statistiques commerciales de l'UE, les échanges des 27 avec l'Ukraine totalisaient en 2021 quelque 52 milliards d'euros, soit 24 milliards d'importations dans l'UE (principalement vers la Pologne) et 28,3 d'exportations vers l'Ukraine. Les relations commerciales entre Belgique et Ukraine ne sont que limitées. Les exportations vers l'Ukraine totalisaient 643 millions en 2019, pour 602 millions d'importations. (Belga)