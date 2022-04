La basilique Notre-Dame de Montaigu souffle sa centième bougie

La basilique Notre-Dame de Montaigu, dans le Brabant flamand, fêtera cette année son 100e anniversaire alors que cela fait un siècle que le pape Pie XI a élevé officiellement l'église de pèlerinage au rang de basilique. La commune organise pour l'occasion une série d'événements et de célébrations, a-t-elle annoncé mercredi.

L'année 2022 est faste du point de vue religieux, alors que sera également fêté le 150e anniversaire du couronnement de Notre-Dame-de-Grâce. Tous les 25 ans, le lieu de pèlerinage commémore cet événement lors de la Fête du couronnement. Le 25 août, ces festivités s'ouvriront par un service de prière. Deux jours plus tard, le samedi 27 août, marquera le point d'orgue des célébrations. Une grande fête populaire sera organisée, clôturée par un feu d'artifices. La commémoration religieuse du sacre suivra dimanche : la statue de la grâce recevra alors une nouvelle couronne. L'eucharistie sera, elle, dirigée par le cardinal Jozef De Kesel. A l'automne, plusieurs conférences et une procession figurent au programme. Et les festivités se poursuivront l'année prochaine, avec durant l'été quelques concerts de carillon. Le clou du spectacle en 2023 sera la comédie musicale "Damiaan", qui raconte l'histoire du père Damien et de ses liens avec la commune de Montaigu-Zichem. (Belga)