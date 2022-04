Météo - Un temps sec et globalement ensoleillé mercredi

Le temps sera ensoleillé sur la plupart des régions mercredi matin mais des nuages bas seront présents localement, avec éventuellement une ondée temporairement à la côte, selon les prévisions de l'IRM. En cours de journée, la nébulosité deviendra variable avec, dans l'après-midi, un faible risque d'une averse en Ardenne. Les maxima seront compris entre 11 degrés au littoral et en Hautes-Fagnes à localement 17 degrés en Campine. Le vent deviendra faible à modéré de nord à nord-est.Ce soir, quelques nuages seront encore possibles sur l'est tandis qu'ailleurs, le ciel sera pratiquement serein. Cette nuit, le ciel restera peu nuageux à serein, avec la possibilité de quelques bancs de brouillard en Ardenne. Les minima atteindront 1 degré dans les vallées ardennaises, 3 degrés sur le centre et 7 degrés à la mer, sous un vent faible à modéré de nord-est. (Belga)