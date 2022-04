Barry Callebaut construit une nouvelle usine pour du "chocolat sain" au Canada

Le géant du chocolat Barry Callebaut prévoit de construire une nouvelle usine dans la province canadienne de l'Ontario. Il s'agit d'un investissement de 104 millions de dollars (99 millions d'euros) sur dix ans qui permettra de créer plus de 200 nouveaux emplois.La nouvelle usine produira des "spécialités de chocolat". Il s'agira notamment de chocolat sans sucre ou à forte teneur en protéines. Barry Callebaut veut ainsi répondre aux "tendances actuelles du marché" autour d'une alimentation plus saine, a expliqué l'entreprise jeudi. Le site devrait être opérationnel d'ici 2024. Dans un premier temps, le groupe y vise une production annuelle de 50.000 tonnes. Barry Callebaut possède actuellement deux usines au Canada, une en Ontario et une au Québec. Cette dernière la principale du groupe en Amérique du Nord. Barry Callebaut, dont le siège est à Zurich, en Suisse, produit du chocolat en vrac et des produits à base de cacao pour des géants de l'alimentation tels qu'Unilever, Nestlé et Mondelez, ainsi que pour des chocolatiers et des boulangers, entre autres. Le groupe est né en 1996 de la fusion de l'entreprise belge Callebaut et de la société française Cacao Barry. Barry Callebaut possède la plus grande chocolaterie du monde à Wieze, en Flandre orientale. Barry Callebaut dispose également d'un deuxième site de production à Hal et d'un hub logistique mondial à Lokeren. (Belga)