Euroligue - Efes Istanbul bat Olimpia Milan et se qualifie pour le Final 4

Le club turc d'Efes Istanbul a décroché sa place pour le Final Four de l'Euroligue de basket, jeudi soir après avoir signé son 3e succès en quatre matchs en quarts de finale de la compétition. Les tenants du trophée ont battu l'équipe italienne d'Olimpia Milan 75-70 (42-43 au repos).

L'Efes mena aisément en début de match, 16-4 après 6 minutes, et contrôlait la situation après dix minutes (19-11). Changement de scénario dans le 2e quart avec des Milanais qui ont rapidement recollé (23-20) après 12 minutes. Istanbul reprit ses distances (28-20) mais Milan virait en tête à la pause 42-43. Le pivot allemand Tibor Pleiss (25 pts, 6 rebs) et le Serbe Vasilije Micic (20 pts, 5 rebs, 4 ast) relançaient Istanbul dans le 3e quart (62-52) avant que les Lombards ne reviennent au moment d'aborder les dix dernières minutes (62-58). Et les Italiens, dominateurs aux rebonds (21-35 dont 14 offensifs) bien décidés à tenter d'arracher une 5e match, filaient à 62-66 à la 33e. Dans le money-time, Micic égalisa (68-68) à la 37e. Istanbul géra ensuite la fin de la rencontre grâce à sept lancers francs réussis. Efes Istanbul, vainqueur 3-1, rencontrera en demi-finales, le 19 mai à Belgrade, le vainqueur du quart de finale entre l'Olympiacos Le Pirée et l'AS Monaco. Les Grecs mènent 2-1 avant le 4e match vendredi en Principauté. L'autre demi-finale opposera le Real Madrid, qui a éliminé le Maccabi Tel Aviv 3 victoires à 0, au vainqueur de la série entre le FC Barcelone et le Bayern Munich. Les Catalans mènent la série 2-1 après leur succès mercredi en Allemagne. La 4e manche se jouera vendredi soir à Munich. (Belga)