Invasion de l'Ukraine - Des morts et blessés dans de nouveaux bombardements à Kharkiv

Au moins trois personnes ont été tuées et six blessées dans des bombardements dans les environs de Kharkiv en Ukraine, ont rapporté mercredi des représentants des autorités locales, qui affirment que la Russie est responsable des pertes civiles.Deux des six blessés sont dans un état grave, a déclaré le chef de l'armée régionale, Oleg Sinegubov. L'armée russe a déployé de l'artillerie et des mortiers. L'armée ukrainienne a réussi à infliger des pertes à la partie russe, a-t-il précisé. Ces informations ne peuvent toutefois être vérifiées par des sources indépendantes. En outre, plusieurs explosions sont signalées par l'Ukraine dans la ville de Kherson, tenue par les Russes. Dans la région orientale et la ville de Soumy, en revanche, les autorités locales font état de plus de 50 attaques au mortier. On ne sait pas encore s'il y a des victimes. Des attaques sont également signalées dans la ville de Mykolaïv, dans le sud de l'Ukraine. (Belga)