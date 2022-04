Coronavirus - Les admissions toujours en baisse, le nombre de nouveaux cas en hausse

Entre le 22 et le 28 avril, 160 personnes ont été hospitalisées en moyenne par jour des suites du coronavirus. Il s'agit d'une baisse de 15% en comparaison avec la période de référence de sept jours précédente, ressort-il vendredi matin des chiffres de l'Institut de santé publique Sciensano.Entre le 19 et le 25 avril, 6.507 cas confirmés de Covid-19 ont été enregistrés (+7%) et 17,9 personnes sont décédées en moyenne chaque jour (-22%). Jeudi, 2.742 personnes testées positives au Covid-19 se trouvaient à l'hôpital (-18% en une semaine), dont 146 en soins intensifs (-5%). Au cours de la période du 19 avril 2022 au 25 avril 2022, une moyenne de 41.000 tests par jour ont été réalisés, avec un taux moyen de positivité de 30,9%. Depuis le début de la pandémie en Belgique, 31.439 personnes sont décédées des suites du virus et 4.056.448 cas confirmés de Covid-19 ont été rapportés. Entre le 22 et les 28 avril, le taux de reproduction du virus (Rt), qui mesure le degré de contagiosité du virus, était estimé à 0,87. Lorsqu'il est inférieur à 1, cet indicateur signifie que l'épidémie tend à diminuer. (Belga)