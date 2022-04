Le waterbus reprend du service entre Bruxelles et Vilvorde le 2 mai

Il sera à nouveau possible de prendre le waterbus pour relier Bruxelles et Vilvorde par le canal dès lundi prochain. Il sera d'abord opérationnel en semaine, avant d'être accessible les week-ends à partir de juillet.Le waterbus est ouvert à tous mais se destine surtout aux cyclistes, familles et personnes à mobilité réduite qui ont du mal à se garer dans la capitale. Du 2 mai au 31 octobre, le waterbus circulera tous les jours de semaine entre 9 et 18 heures et entre le 1er juillet et le 15 août 7 jours sur 7 pendant les mêmes heures. Les arrêts sont: Sainctelette, le pont Van Praet, Neder-over-Heembeek, le Cruise Terminal à Bruxelles, le Parc Drie Fonteinen et Vilvorde-centre. (Belga)