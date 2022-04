Les Belges à l'étranger - Avec Sels, Strasbourg réussit une remontée héroïque et arrache le match nul face au PSG

Vendredi soir, Strasbourg et le Paris Saint-Germain se sont quittés dos-à-dos, 3-3, après leur rencontre dans le cadre de la 35e journée de Ligue 1. Au bout d'une rencontre à suspense, Strasbourg a arraché un point vital dans la course à l'Europe.

Face au PSG, déjà couronné champion de France mais avec une équipe-type sur le terrain, Strasbourg a réussi à ouvrir le score dès l'entame grâce à son buteur maison et ex-Parisien Kévin Gameiro (1-0, 3e). La machine s'est ensuite enclenchée, à commencer par l'égalisation de Kylian Mbappé (1-1, 23e). Après le repos, Achraf Hakimi (1-2, 64e) puis Mbappé à nouveau (1-3, 68e) ont offert un avantage confortable aux Parisiens. Cependant, l'espoir strasbourgeois a été ravivé par le but contre son camp de Marco Verratti (2-3, 75e). Dans les arrêts de jeu, le stade de la Meinau a pu exploser lorsqu'Anthony Caci a égalisé pour les hôtes, scellant le score final (3-3, 90e+1). Matz Sels était titulaire dans les cages strasbourgeoises où il a disputé toute la rencontre. Au classement, Strasbourg revient à hauteur de Nice avec 57 points, mais 1 match de plus que les Aiglons, et que Monaco et Rennes qui comptent 59 points chacun. Tout reste à jouer donc pour les 4 clubs qui peuvent encore tous prétendre au podium. (Belga)