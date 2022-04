L'opposition bélarusse cherche un soutien technologique des Etats-Unis

La principale opposante au régime en place au Bélarus, Svetlana Tikhanovskaïa, a affirmé vendredi que les Etats-Unis cherchaient à accroître leur aide technologique dans la lutte contre la répression menée par le président Alexandre Loukachenko.L'opposante en exil, qui, à l'instar d'observateurs occidentaux, affirme avoir remporté l'élection présidentielle de 2020 contre M. Loukachenko, s'est entretenue avec le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken ainsi que plusieurs hauts responsables américains lors d'un déplacement à Washington. "On m'a assuré d'un soutien total au mouvement démocratique bélarusse", a-t-elle déclaré à des membres de l'association des correspondants du département d'Etat. "Nous avons également évoqué la fourniture d'équipement et de technologie aux journalistes et aux militants bélarusses", a-t-elle dit. Selon Mme Tikhanovskaïa, ils ont en outre parlé des moyens de contourner la désinformation du régime, y compris la diffusion d'aveux forcés. Alexandre Loukachenko représente l'un des principaux soutiens au régime de Vladimir Poutine et à son invasion de l'Ukraine. Svetlana Tikhanovskaïa affirme avoir partagé avec les responsables américains rencontrés des preuves de ce soutien ainsi qu'une liste des entreprises et pays qui aident le régime à contourner les sanctions occidentales. "Nous avons discuté de comment améliorer l'efficacité des sanctions, refermer les brèches restantes, geler les avoirs de Loukachenko, et bloquer l'argent qui lui a été donné par le FMI", a-t-elle précisé. L'opposante a salué la résistance des Bélarusses contre l'utilisation de leur territoire dans la guerre à l'Ukraine, affirmant que quelque 80 voies ferrées utilisées pour transporter l'équipement russe ont été perturbées. (Belga)