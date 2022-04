Sécheresse en Wallonie : la situation proche de la normale, mais virant vers le "sec"

Malgré les pluies du début du mois d'avril, l'indice de sécheresse de l'IRM pour la Wallonie tend désormais vers un statut sec, indique vendredi après-midi le Service public de Wallonie après une réunion de la Cellule d'expertise sécheresse. C'est surtout l'ouest du territoire wallon qui est concerné, et la tendance devrait s'y accentuer dans les 10 prochains jours. Cependant, les paramètres d'analyse sont globalement normaux.De façon générale, les volumes d'eau dans les barrages-réservoirs sont conformes aux capacités théoriques de référence à cette période de l'année à l'exception du barrage d'Eupen où les restitutions ont diminué afin de préserver la ressource disponible, indique le SPW. Concernant les voies navigables mais aussi non navigables, les débits poursuivent leur descente mais sans atteindre des niveaux bas. Il n'y a d'ailleurs pas de restriction au niveau de la navigation. La circulation des kayaks est elle autorisée, sans contrainte. Les niveaux de la majorité des masses d'eau souterraine sont comparables ou inférieurs au niveau moyen rencontré à la même période, ces cinq dernières années. Il n'y a pas non plus de mesures prises par rapport à d'éventuels risques d'incendie en forêt. Au niveau de la distribution d'eau potable, elle se déroule normalement bien que les volumes disponibles sont en légère diminution à l'est, à Jalhay et Vielsalm. Le centre régional de crise poursuit son monitoring et convoquera la cellule d'expertise en cas de dégradation de la situation. (Belga)