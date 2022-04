Tour de Romandie - Bevin apporte un 1er succès WorldTour à Israel Premier Tech en 2022

Le Néo-Zélandais Patrick Bevin a permis à son équipe Israel-Premier Tech d'enfin ouvrir son compteur succès en WorldTour cette saison en remportant la 3e étape du Tour de Romandie vendredi. "Si vous continuez à tenter votre chance, vous allez finir par y parvenir", a-t-il dit à l'arrivée à Valbroye.

Patrick 'Paddy' Bevin, 31 ans, a avoué "avoir eu en tête cette étape toute la semaine". "Ces montées compliquées sur ce Tour de Romandie me conviennent plutôt bien. Jeudi je n'ai pas réellement pu jouer ma chance. Aujourd'hui (vendredi, ndlr), j'ai abordé le sprint dans une position où seul quelqu'un de très rapide pouvait me battre." Ce succès, le 3e de l'année pour Bevin après une victoire d'étape et le général du Tour de Turquie, est le premier cette saison au niveau WorldTour pour Israel-Premier Tech, qui lutte pour rester dans l'élite du cyclisme international. "Toutes les victoires sont importantes, le niveau est tellement élevé. Le début de saison a été difficile pour nous, c'est certain. Mais nous avons continué à nous battre et avons fait des progrès lors de chaque sortie. Nous nous sommes souvent portés aux avant-postes cette semaine et cela a fini par payer." Après un début de saison marqué par une fracture de la clavicule, Bevin est impatient de voir ce que lui réserve l'avenir, lui qui disputera notamment le prochain Tour de Hongrie. (Belga)