Angèle et Metejoor grands vainqueurs des Music Industry Awards

Angèle et l'artiste Metejoor ont été les grands gagnants samedi soir des Music Industry Awards (MIAs), les prix de la musique en Flandre, retransmis sur la VRT. Ils ont chacun pu ramener trois récompenses à la maison.

Angèle a gagné dans les catégories "Pop" et "Artiste féminine solo", et a également remporté le "Hit de l'année 2021" avec "Fever", son duo avec Dua Lipa. Metejoor est, lui, arrivé en tête dans trois catégories. En raison de la crise sanitaire, le secteur flamand de la musique n'avait pas pu remettre ses awards l'an dernier. Raison pour laquelle a eu lieu samedi soir une double édition des MIA's au Palais 12 du Heysel. Angèle était nominée dans six catégories et, au fil des ans, a déjà accumulé onze MIA. Soulsister, le groupe de Paul Michiels et Jan Leyers, a été récompensé par un Lifetime Achievement Award pour sa carrière musicale. Les artistes ont reçu le prix des mains du Premier ministre Alexander De Croo. Lors de la cérémonie, un hommage a par ailleurs été rendu à Arno, décédé la semaine dernière. (Belga)