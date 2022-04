BNXT Awards - Wen Mukubu élu Joueur belge de l'Année

Wen Boss Mukubu, le joueur du club de Kangoeroes Malines a été élu samedi soir Joueur belge de l'Année samedi soir à Lint à l'occasion de la première édition des BNXT Awards de basket. Il a obtenu 88 points et devancé Pierre-Antoine Gillet (Ostende/66) et son équipier Domien Loubry (46).

Levi Randolph (Ostende) a lui été désigné avec 135 points MVP du championnat belgo-néerlandais. Il a été préféré à Emmanuel Nzekwesi de Mons (85 pts) et Asbjorn Midtgaard du club néerlandais de Leiden (57). L'Ostendais Haris Bratanovic est la révélation belge de l'année. Avec 79 points, il a devancé Niels Van den Eynde (Anvers/44) et Joppe Mennes (Malines/23). Le coach de Malines, Kristof Michiels a été obtenu le prix de l'entraîneur (94 pts) de préférence à Dario Gjergja (Ostende/60) et à Eddy Casteels (Louvain/59). Arthur Goethals a été récompensé d'un prix pour l'ensemble de sa carrière. (Belga)