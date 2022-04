Bolsonaro ironise sur l'appel à voter de DiCaprio à la jeunesse brésilienne

Jair Bolsonaro a répliqué vendredi avec ironie à l'appel de l'acteur et défenseur de l'environnement Leonardo DiCaprio, critique du dirigeant d'extrême droite, à la jeunesse brésilienne à s'inscrire sur les listes électorales en vue de la présidentielle d'octobre."Merci pour ton soutien Leo! C'est très important que tous les Brésiliens votent lors des prochaines élections. Notre peuple décidera s'il veut maintenir notre souveraineté sur l'Amazonie ou préfère être gouverné par des voleurs qui servent des intérêts extérieurs", a écrit M. Bolsonaro dans un message en anglais sur son compte Twitter. Jeudi, la star hollywoodienne avait publié un message rappelant que "le Brésil abrite l'Amazonie et d'autres écosystèmes essentiels au changement climatique". "Ce qui s'y passe est important pour nous tous et le vote des jeunes est essentiel pour favoriser le changement en faveur d'une planète saine", avait-il écrit avec un lien renvoyant vers des informations sur les modalités d'inscription sur les listes électorales. Leonardo DiCaprio a déjà par le passé ouvertement critiqué le président brésilien notamment pour sa gestion des incendies dans la forêt amazonienne depuis sa prise de fonction en 2019. Il a même rejoint les initiatives de diverses ONG réclamant que tout investissement au Brésil dépende d'engagements fermes en faveur de la préservation de l'Amazonie. Des demandes rejetées par M. Bolsonaro, vues comme une ingérence contre la souveraineté brésilienne. Depuis l'arrivée au pouvoir du président d'extrême droite, la déforestation annuelle moyenne de l'Amazonie brésilienne a augmenté de plus de 75% par rapport à la décennie précédente. Le gouvernement Bolsonaro est notamment accusé de favoriser l'impunité des orpailleurs, des agriculteurs ou des trafiquants de bois qui pratiquent la déforestation illégale, avec des coupes budgétaires dans les organes de contrôle de l'environnement. (Belga)