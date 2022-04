Festival Elsy Jacobs - La 1e étape pour Marta Bastianelli, le général pour Silvia Persico

Marta Bastianelli (UAE Team ADQ) a enlevé la 1e étape du Festival Elsy Jacobs (2.Pro), disputée samedi sur 121,4 km autour de Steinfort, au Grand-Duché de Luxembourg. Le jour de son 35e anniversaire, l'Italienne l'a emporté dans un sprint à quatre devant sa compatriote Silvia Persico (Valcar - Travel & Service) et les Néerlandaises Demi Vollering (SD Worx) et Pauliena Rooijakkers (Canyon/SRAM Racing).

Silvia Persico prend la tête du classement général où elle devance Demi Vollering, 2e dans le même temps, et Marta Bastianelli, 3e à 7 secondes. La 2e et dernière étape aura lieu dimanche à Garnich sur une distance de 109,3 km. La Danoise Emma Norsgaard s'était imposée l'an dernier dans cette course qui rend hommage Elsy Jacobs, la toute première championne du monde de cyclisme sur route (en 1958). (Belga)