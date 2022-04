Judo: Matthias Casse en finale des moins de 81 kg et assuré d'une médaille

Matthias Casse décrochera une médaille aux championnats d'Europe de judo, samedi à Sofia. On en connaîtra la couleur à l'issue de la finale en moins de 81 kg, prévue samedi après-midi dans la capitale bulgare.

Casse est monté sur le podium des trois précédents Euro : sur la plus haute marche en 2019 à Minsk, sur la troisième en 2020 à Prague et enfin sur la deuxième l'an dernier à Lisbonne. Matthias Casse, 25 ans, champion du monde en titre et N.1 mondial des mi-moyens (-81 kg), a débuté son tournoi au 2e tour contre le Britannique Stuart McWatt (IJF 107). Celui-ci a résisté jusqu'au golden score mais y a concédé après 29 secondes un 3e shido (pénalité) disqualificatif. Face au Slovaque Alex Barto (IJF 109), qu'il découvrait, le Mortselois a connu une petite frayeur à la dernière seconde du temps réglementaire mais au final, le Slovaque payait sa non-combativité d'un 3e shido après 1:15 dans le golden score. L'Espagnol Alfonso Urquiza (IJF 33) se présentait en finale de tableau (quarts de finale) après avoir surpris l'Israélien Sagi Muki (IJF 16), double champion d'Europe (2015 et 2018) et champion du monde 2019, au tour précédent. Ce premier duel s'est ponctué, comme les deux premiers de la journée pour Casse, par une victoire après une troisième pénalité concédée par son adversaire. Oppsé à l'Ukrainien Hievorh Manukian (IJF 38), tombeur de Sami Chouchi quelques minutes auparavant, Matthias Casse a une nouvelle fois dû passer par le golden score pour s'imposer. Malgré une alerte et un waza-ari finalement retiré à son adversaire, le Belge a remporté sur ippon son deuxième duel contre Manukian, qu'il avait écarté en route vers son titre mondial en 2021. (Belga)