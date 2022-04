Jupiler Pro League - Seraing ou le RWDM, une ultime rencontre pour décider du futur des deux équipes

Samedi soir, à 20h45, Seraing United recevra le RWDM pour la manche retour du barrage D1A/D1B. Les Métallos s'étaient imposés 0-1 à l'aller au Stade Machtens, mais il reste au moins 90 minutes aux Molenbeekois pour renverser la vapeur et accrocher une place dans l'élite après 20 ans d'absence.

Tout reste à jouer entre les deux clubs, qui se disputent une place dans l'élite. Le premier, après avoir disputé 34 matchs en D1A et remporté l'aller, fait figure de favori à l'aube de l'ultime rencontre de la saison pour les deux équipes. Cependant, son adversaire peut compter sur une fin d'exercice réussi et une dynamique positive pour renforcer ses espoirs de montée. Samedi dernier, la première confrontation avait souri aux Sérésiens. Cette situation conforte leur coach, Jean-Louis Garcia. "Nous nous sentons très bien, nous avons toutes les raisons d'être sereins et confiants, avec un but d'avance, on est légèrement devant", a commenté le Français. Raisonnable, il se méfie néanmoins des Molenbeekois, qui ne s'avouent pas vaincus dans la quête d'un retour en D1 attendu depuis la saison 2001-2002. Son homologue Vincent Euvrard n'a en effet pas caché que la confiance demeurait dans le clan bruxellois. "Nous avons montré que nous pouvions les mettre en difficulté. Nous n'avons qu'un but à remonter, il n'y a rien de mal fait." En effet, l'écart est mince et Seraing devra défendre fièrement son avance dans un stade du Pairay quasiment comble pour rester en D1A. Kevin Nzuzi, suspendu lors du match aller, fera son retour dans l'effectif molenbeekois. Igor De Camargo, inquiété par une douleur à la cheville lors du match aller, devrait également être présent pour ce qui sera le dernier match de sa carrière. Le groupe sérésien sera quant à lui inchangé par rapport au premier match, sauf pour les gardiens réservistes. (Belga)