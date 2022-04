La Russie prête à cesser sa collaboration avec la Station spatiale internationale

L'organisation spatiale russe Roskosmos ne prendra plus part au projet international de Station spatiale ISS, a fait savoir samedi le directeur de l'organisation, Dmitri Rogozin, à la télévision d'Etat. La décision doit encore être présentée au gouvernement. Les partenaires de l'ISS seront ensuite avertis.

La Russie respectera encore ses obligations un an durant, a ajouté M. Rogozin, comme cela a été contractuellement convenu. Son pays fournit entre autres du carburant à l'ISS et permet à la Station de maintenir son orbite et d'éviter les collisions avec des débris spatiaux. La Russie, l'Europe, les Etats-Unis et le Japon gèrent ensemble l'ISS. Dmitri Rogozin avait déjà indiqué il y a quelques semaines qu'il souhaitait mettre fin à cette collaboration en raison des sanctions occidentales imposées contre la Russie depuis que celle-ci a envahi l'Ukraine fin février. De son côté, l'Agence spatiale européenne (ESA) a suspendu les missions sur Mars et la Lune qu'elle devait mener à bien avec Roskosmos. (Belga)